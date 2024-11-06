В России допустили оформление налогового вычета на «Госуслугах»

Минцифры работает над получением налогового вычета на «Госуслугах» в 2025 году

Минцифры России работает над возможностью получить налоговый вычет на портале «Госуслуги». Как рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, такая возможность может появиться уже в 2025 году.

«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России <...> Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — заявил Григоренко.

Ведомство работает над запуском новых сервисов, включая получение социальных вычетов за образование, медицинские услуги, спорт и недвижимость, включая ипотечные вычеты. Россияне смогут оформить налоговые вычеты за себя и своих детей по оплате образования, медицинских расходов, покупки жилья и других услуг.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что размер детских выплат в 2025 году будет повышен. Также, по словам Бессараб, вырастут и другие выплаты: единовременная при рождении ребенка, пособие по временной потере трудоспособности по уходу за ребенком. Кроме того, в 2026 году родители смогут получить налоговый вычет за 2025 год.