В России рассказали о повышении размера детских выплат в 2025 году

Депутат Бессараб: в 2025 году вырастут выплаты для семей с детьми

Размер детских выплат в 2025 году будет повышен, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. В частности, она рассказала об увеличении различных пособий, единовременной выплаты при рождении ребенка и материнского капитала.

«Наш детский бюджет растет год от года, государство обязано заботиться о семьях с детьми, — подчеркнула политик. — 11 миллионов семей у нас получают единое пособие, размер которого увеличится с ростом прожиточного минимума в регионах. Также повысится и материнский капитал: в 2025 году миллион россиянок получат сертификаты на первого ребенка, это 675 тысяч рублей».

Также, по словам Бессараб, вырастут и другие выплаты: единовременная при рождении ребенка, пособие по временной потере трудоспособности по уходу за ребенком. Кроме того, в 2026 году родители смогут получить налоговый вычет за 2025 год.

«Эта выплата будет предоставлена в случае, если доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Тогда в семьях с двумя и более детьми оба родителя смогут получить вычет в размере 7 процентов от 13 процентов уплаченного НДФЛ», — объяснила депутат.

Бессараб добавила, что регионам с плохой демографической ситуацией в 2025 году будут предоставлены дополнительные средства на финансирование семейной ипотеки и других программ, способных повысить рождаемость.

Ранее Государственная Дума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Согласно документу, МРОТ в 2025 году составит 22 440 рублей.