Госдума приняла решение по размеру МРОТ в 2025 году

Законопроект о величине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России Государственная дума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, МРОТ в 2025 году составит 22 тысяч 440 рублей.
14 октября правительственный законопроект поддержал комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Как гласит пояснительная записка, законопроект нацелен на повышение МРОТ опережающими темпами. Ожидается, что к 2030 году он вырастет до 35 тысяч рублей в месяц.
Законопроект о повышении МРОТ правительство России внесло в Госдуму 30 сентября.