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15:51, 22 октября 2024Экономика

Госдума приняла решение по размеру МРОТ в 2025 году

Госдума: российский МРОТ в 2025 году составит 22 тысячи 440 рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Законопроект о величине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России Государственная дума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, МРОТ в 2025 году составит 22 тысяч 440 рублей.

14 октября правительственный законопроект поддержал комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как гласит пояснительная записка, законопроект нацелен на повышение МРОТ опережающими темпами. Ожидается, что к 2030 году он вырастет до 35 тысяч рублей в месяц.

Законопроект о повышении МРОТ правительство России внесло в Госдуму 30 сентября.

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      Кирилл Луцюк
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