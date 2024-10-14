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12:42, 14 октября 2024Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ

Комитет Госдумы поддержал увеличение МРОТ до 22,4 тысячи рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал правительственный законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года составит в России 22 440 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из документа, показатель должен вырасти на 16,6 процента, чтобы к 2030 году достичь уровня 35 тысяч рублей. Авторы проекта уточнили, что реализация его положений будет способствовать повышению зарплат примерно 4,2 миллиона россиян.

Предложение об увеличении МРОТ кабмин внес на рассмотрение депутатов 30 сентября, в один день с проектом федерального бюджета. Поручение включить резкое повышение минимального размера зарплат в национальный проект «Кадры» ранее дал премьер-министр Михаил Мишустин.

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