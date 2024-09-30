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15:58, 30 сентября 2024Экономика

В Госдуму внесли проект об установлении МРОТ с 2025 года

С 2025 года в России предложили установить МРОТ в размере 22 440 рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2025 года в размере 22 440 рублей. Документ опубликован в думской электронной базе.

С будущего года МРОТ увеличится на 16,6 процента, говорится в прогнозе Минэкономразвития.

Ранее о грядущем росте МРОТ говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников. По его словам, необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей.

Ранее глава правительства распорядился включить увеличение МРОТ в национальный проект «Кадры».

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      Платон Щукин
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