В Госдуму внесли проект об установлении МРОТ с 2025 года

С 2025 года в России предложили установить МРОТ в размере 22 440 рублей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2025 года в размере 22 440 рублей. Документ опубликован в думской электронной базе.

С будущего года МРОТ увеличится на 16,6 процента, говорится в прогнозе Минэкономразвития.

Ранее о грядущем росте МРОТ говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников. По его словам, необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей.

Ранее глава правительства распорядился включить увеличение МРОТ в национальный проект «Кадры».