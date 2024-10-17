Дан прогноз о размере МРОТ к 2030 году

РИА Новости: Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 22 400 рублей

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно документу, с 1 января 2025 года МРОТ увеличивается до 22 тысяч 440 рублей в месяц. Из пояснительной записки следует, что законопроект нацелен на повышение МРОТ опережающими темпами и обеспечение его роста к 2030 году как минимум до 35 тысяч рублей в месяц.

Законопроект о доведении МРОТ до 22 440 рублей был внесен в Госдуму правительством в конце сентября 2024 года.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, это поможет увеличить зарплаты почти четырем миллионам работников.