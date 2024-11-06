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17:09, 6 ноября 2024Культура

В сети появилось объявление о продаже картины ван Гога за 2 миллиарда рублей

Житель Санкт-Петербурга решил продать картину Винсента ван Гога за 2 млрд руб.
Андрей Шеньшаков

Изображение: Public Domain

Картину «Глиняный горшок с хризантемами» художника Винсента ван Гога решили продать за два миллиарда рублей. Соответствующее объявление появилось в сети.

Продавец, житель Санкт-Петербурга, который пожелал остаться неизвестным, является верифицированным пользователем сайта. Он утверждает, что работа подлинная, и готов предоставить подтверждающие документы «по запросу». Также известно, что картина находится на территории Германии, так что покупателю придется приехать за ней в Европу.

При этом отмечается, что полотно 40 на 29,5 сантиметра изначально было оценено в 30 миллионов евро, что по сегодняшнему курсу соответствует 3,1 миллиарда рублей. Причину столь значительно снижения цены продавец не уточняет.

Ранее стало известно, что из галереи в Европе украли несколько картин художника Энди Уорхолла.

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