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16:08, 1 ноября 2024Культура

Четыре картины Энди Уорхола украли из галереи

В Нидерландах из галереи украли четыре картины «Правящие королевы» Энди Уорхола
Андрей Шеньшаков

Фото: Peter Dejong / AP

Четыре известные работы художника Энди Уорхола украли из картинной галереи в Нидерландах. Об этом сообщает издание ABC News.

Сообщается, что преступление произошло ночью. Злоумышленники проникли в галерею MPV в Ойстервейке, взорвав входную дверь. Они похитили картины из цикла «Правящие королевы». Известно, что две из них злоумышленники выбросили, убегая с места преступления.

«Взрыв был таким сильным, что даже само здание было повреждено. Потом они побежали к машине, но оказалось, что они в нее не помещаются. В итоге они просто вырвали работы из рам, чем повредили их, картины не подлежат ремонту», — рассказал владелец галереи журналистам.

На полотнах были изображены нидерландская королева Беатрикс, британская Елизавета II, датская Маргрете II и королева Свазиленда Нтомби Твала. Все работы Уорхол написал в 1985 году. Интересно, что в итоге грабители забрали только изображения Елизаветы II и Маргрете II.

Ранее сообщалось, что еврейской семье вернули похищенную у них нацистами картину Моне.

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