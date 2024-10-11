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14:04, 11 октября 2024Культура

Еврейской семье вернули похищенную нацистами картину Моне

ФБР вернуло еврейской семье картину Моне, которую похитили нацисты в 1940 году
Claude Monet. «Bord de Mer»

Claude Monet. «Bord de Mer». Изображение: US District Court

Федеральное бюро расследований вернуло пропавшую картину великого художника Клода Моне, которую в 1940 году похитили нацисты. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на заявление бюро.

По информации источника, работа классика принадлежала еврейской семье, у которой ее конфисковали немецкие солдаты во время Второй мировой войны. В итоге пастель, написанную Моне около 1865 года, обнаружили на аукционе в художественной галерее Хьюстона, штат Техас, в 2023 году.

«В 1940 году нацисты конфисковали у еврейской семейной пары имущество, в том числе восемь произведений искусства. Позже пастель приобрел нацистский торговец, а в 1941 году ее след теряется», — говорится в сообщении ведомства.

Нынешние обладатели картины, узнав историю ее происхождения, решили на добровольной основе отдать ее властям США. Теперь она возвращена внучкам истинных хозяев, Хелен Лоу и Франсуазе Парлаги.

Ранее стало известно, что легендарный аукционный дом Sotheby's оказался под угрозой закрытия из-за долгов.

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      Андрей Шеньшаков
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