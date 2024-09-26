Sotheby's оказался под угрозой закрытия из-за долгов

Аукционный дом Sotheby's оказался под угрозой банкротства из-за долгов

Один из старейших аукционных домов мира Sotheby's может перестать существовать из-за многомиллионных долгов. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

По информации издания, проблемы с финансированием у дома, который вместе с Christie’s занимает около 90 процентов мирового рынка продаж антиквариата и предметов искусства, начались из-за нового владельца, французского миллиардера Патрика Драи. Он приобрел аукционный дом в 2019 году и сделал частью семейного холдинга под управлением американской компании BidFair US.

В начале сентября 2024 года стало известно о падении финансовых показателей Sotheby’s: за первое полугодие основная прибыль компании упала на 88 процентов, а продажи на аукционах сократились на 25 процентов.

Также стало известно, что Sotheby’s ликвидирует российское юрлицо ООО «Сотбис», которое с начала СВО было формально активным, не выполняя при этом никакого функционала.

Ранее сообщалось, что легендарную тюрьму «Кресты» выставят на аукцион.