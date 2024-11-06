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22:04, 6 ноября 2024Мир

В США назвали возможного главу Госдепа при Трампе

The Hill: госсекретарем США при Трампе может стать сенатор Рубио
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио может возглавить Госдепартамент США при администрации Дональда Трампа. Его кандидатуру назвало издание The Hill.

При этом сенатор Рубио пока не подтвердил свое возможное назначение на пост госсекретаря. Он отметил, что одной из первоочередных задач американской внешней политики при новой администрации будет прекращение конфликта на Украине.

«У меня не было таких разговоров ни с кем в администрации Трампа, но в любом случае я планирую работать с ними — будь то в Сенате, который является важным местом, или в каком-то другом месте», — сказал сенатор.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Трамп может прекратить или уменьшить помощь Украине после избрания на пост главы государства и вступления в должность. Он добавил, что Трамп пожелает продемонстрировать «определенные результаты, поскольку он анонсировал то, что готов быть очень активным» в вопросе украинского конфликта.

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