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13:27, 6 ноября 2024Забота о себе

Врач раскрыла способ правильно заваривать шиповник

Гастроэнтеролог Бережная рассказала, что ягоды шиповника богаты витамином С
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kamran Aydinov / Freepik

Гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала ягоды шиповника доступным средством для укрепления иммунитета. Способ правильно заваривать их врач раскрыла в интервью радио Sputnik.

Доктор объяснила, что ягоды шиповника обладают антиоксидантным, иммуностимулирующим и тонизирующим свойствами, однако их нужно правильно хранить и заваривать, чтобы получить максимальную пользу. «Завариваете не крутым кипятком, не варите ягоды. Если вы хотите получить пользу от витамина C, которым богаты ягоды шиповника, настаиваете 30-40 минут, потом можно спокойно употреблять. Можно делать лимонады, компоты, все что угодно», — отметила Бережная.

В то же время врач обратила внимание на то, что аллергикам следует употреблять шиповник с осторожностью.

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