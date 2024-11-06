Зеленский напомнил Трампу об одном принципе

Зеленский еще раз поздравил Трампа, напомнив ему о принципе «мир через силу»

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, напомнив ему о принципе «мир через силу» («peace through strength»). Об этом украинский политик рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, если новый американский лидер применит данный принцип на практике, от этого преуспеют все. Зеленский отметил, что «люди хотят уверенности, свободы, нормальной жизни», а для Киева это означает «жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками».

Украинский президент также еще раз поздравил Трампа с победой и напомнил о своих встречах с ним. Зеленский выразил уверенность в том, что Украина и США по-прежнему имеют большой потенциал сотрудничества.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) испугались за Украину после победы Трампа. «Украина в большой беде», — отметил высокопоставленный источник.