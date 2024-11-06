Жильцы московского дома пожаловались на свалку с тараканами в подъезде

Жилой дом в Москве заполнили тараканы из-за свалки в подъезде

Жильцы одного из многоэтажных домов в Москве пожаловались на нашествие тараканов. Насекомые расплодились после того, как в подъезде образовалась свалка, об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Очевидцы поделились кадрами, на которых можно увидеть множество тараканов различного размера на стенах и трубах в жилом здании на улице Мневники. Насекомые ползают среди пустых алюминиевых банок и других отходов, оставленных на полу. Информация об обстоятельствах появления скопления мусора не уточняется.

Ранее жительница Волгограда завалила свою квартиру в многоквартирном доме мусором до потолка и устроила пожар. Возгорание произошло из-за переносной электрической плиты, которую забыла выключить россиянка.