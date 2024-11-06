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17:44, 6 ноября 2024Ценности

Звезда «Дома-2» показала внешность после удаления филлеров

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук показала губы после удаления филлеров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @pinchuk_official

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук показала внешность после удаления филлеров. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает 257 тысяч подписчиков.

Блогерша разместила ролик, в котором продемонстрировала лицо после коррекции формы и объема губ. На размещенных кадрах видно, что в области нижней челюсти звезды присутствуют гематомы.

«Не знаю почему, но, когда сдуваешь губы, то кажется, что они становятся меньше, чем твои родные. Кажется, что у меня такие огромные зубы. Треш», — заключила она.

В октябре звезда «Дома-2» похвасталась роскошным автомобилем за десятки миллионов рублей. Инфлюэнсерша опубликовала видео, в котором показала новую машину — Lamborgini Urus ярко-оранжевого цвета

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