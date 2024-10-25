Звезда «Дома-2» похвасталась роскошным автомобилем за десятки миллионов рублей

Звезда «Дома-2» Пинчук похвасталась новым Lamborgini Urus за 30 миллионов рублей

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук похвасталась новым роскошным автомобилем за десятки миллионов рублей. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша опубликовала видео, в котором показала новую машину — Lamborgini Urus ярко-оранжевого цвета. Известно, что стоимость авто варьируется в зависимости от комплектации и может достигать 30 миллионов рублей. «Получается, можете поздравлять. Добро пожаловать, мой мандаринчик!» — подписала инфлюэнсер пост.

При этом точную стоимость машины Пинчук поклонникам не раскрыла.

В апреле Пинчук сравнила внешность на фото до и после похудения. Блогерша показала архивный кадр, где позировала в черном пиджаке с уложенными в высокий хвост волосами и с массивными серьгами-подвесками.