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16:20, 25 октября 2024Ценности

Звезда «Дома-2» похвасталась роскошным автомобилем за десятки миллионов рублей

Звезда «Дома-2» Пинчук похвасталась новым Lamborgini Urus за 30 миллионов рублей

Фото: @pinchuk_official

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук похвасталась новым роскошным автомобилем за десятки миллионов рублей. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша опубликовала видео, в котором показала новую машину — Lamborgini Urus ярко-оранжевого цвета. Известно, что стоимость авто варьируется в зависимости от комплектации и может достигать 30 миллионов рублей. «Получается, можете поздравлять. Добро пожаловать, мой мандаринчик!» — подписала инфлюэнсер пост.

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При этом точную стоимость машины Пинчук поклонникам не раскрыла.

В апреле Пинчук сравнила внешность на фото до и после похудения. Блогерша показала архивный кадр, где позировала в черном пиджаке с уложенными в высокий хвост волосами и с массивными серьгами-подвесками.

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      Карина Черных
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