46-летняя телезвезда показала накачанные губы со словами «самые большие, что я делала»

Модель Кэти Прайс снялась с максимальным для себя количеством филлера в губах

Британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс показала накачанные губы со словами «самые большие, что я делала». Кадры появились в ее в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость снялась после введения максимального для себя количества филлера, продемонстрировав лицо крупным планом. Она предстала перед камерой в бежевой вязаной кофте, позируя с распущенными волосами и наращенными ресницами.

«Я сменила наполнитель. Хотела [губы] больше и толще... Это самые большие губы, которые я когда-либо делала, и мне это нравится», — заявила автор поста.

Ранее в ноябре российскую фигуристку Алину Загитову раскритиковали в сети за накачанные губы.