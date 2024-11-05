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13:25, 5 ноября 2024Ценности

Алину Загитову раскритиковали в сети из-за накачанных губ на новом видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Алина Загитова

Алина Загитова. Кадр: @azagitova

Российскую фигуристку Алину Загитову раскритиковали в сети из-за накачанных губ на интервью у журналистки Надежды Стрелец. Отрывком из него спортсменка поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Олимпийская чемпионка предстала на кадрах нового видео в облегающем сером мини-платье, красных колготках и слингбэках в тон. В то же время она нанесла на губы розовый блеск и подчеркнула черты лица с помощью контуринга.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Зачем было губы надувать?», «В 20 выглядит на все 30 плюс. Уже и нос подправила, и губы накачала», «Еле шевелит губами», «Зачем в таком возрасте колоть себе лицо?», «Ты красавица от природы. Не позволяй косметологам издеваться над твоим лицом и делать из тебя силиконовую куклу», — заявили юзеры.

В сентябре Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме.

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