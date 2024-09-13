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19:17, 13 сентября 2024Ценности

Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме

22-летняя фигуристка Алина Загитова снялась в облегающих мини-шортах

Кадр: Telegram-канал Алины Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя знаменитость снялась, позируя у зеркала в полный рост в сером костюме. Данный комплект состоял из облегающих мини-шортов с завышенной талией и подчеркивающими ягодицы швами и укороченной кофты с капюшоном.

При этом изначально чемпионка стояла спиной к камере, однако в конце видео она повернулась и наклонилась, продемонстрировав глубокое декольте.

В августе лишенная бронзовой медали Олимпийских игр 2024 года американская гимнастка Джордан Чайлз показала фигуру в крошечном купальнике.

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      Карина Черных
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