22-летняя фигуристка Алина Загитова снялась в облегающих мини-шортах

Российская фигуристка Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя знаменитость снялась, позируя у зеркала в полный рост в сером костюме. Данный комплект состоял из облегающих мини-шортов с завышенной талией и подчеркивающими ягодицы швами и укороченной кофты с капюшоном.

При этом изначально чемпионка стояла спиной к камере, однако в конце видео она повернулась и наклонилась, продемонстрировав глубокое декольте.

В августе лишенная бронзовой медали Олимпийских игр 2024 года американская гимнастка Джордан Чайлз показала фигуру в крошечном купальнике.