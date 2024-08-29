Лишенная медали Игр-2024 гимнастка показала фигуру в бикини

Лишенная медали Игр-2024 гимнастка Джордан Чайлз показала фигуру в бикини

Лишенная бронзовой медали Олимпийских игр 2024 года американская гимнастка Джордан Чайлз показала фигуру в крошечном купальнике. Соответствующие снимки она выложила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя спортсменка позировала в шезлонге, подогнув под себя ноги. На ней было черное бикини с белым принтом, которое состояло из топа с треугольными чашками и мини-стрингов.

Кроме того, знаменитость надела на голову бандану подобной расцветки и примерила очки со стразами итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Стоимость данного аксессуара на официальном сайте бренда составляет 1035 долларов (примерно 95 тысяч рублей).

Также на фото она предстала с распущенными волосами и наращенными длинными ногтями с ярким узором. «Золотой рай», — подписала кадры автор поста.

Ранее в августе сообщалось, что Джордан Чайлз возмутилась лишением ее медали Олимпийских игр — 2024.