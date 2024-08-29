Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:38, 29 августа 2024Ценности

Лишенная медали Игр-2024 гимнастка показала фигуру в бикини

Лишенная медали Игр-2024 гимнастка Джордан Чайлз показала фигуру в бикини

Фото: @jordanchiles

Лишенная бронзовой медали Олимпийских игр 2024 года американская гимнастка Джордан Чайлз показала фигуру в крошечном купальнике. Соответствующие снимки она выложила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя спортсменка позировала в шезлонге, подогнув под себя ноги. На ней было черное бикини с белым принтом, которое состояло из топа с треугольными чашками и мини-стрингов.

Кроме того, знаменитость надела на голову бандану подобной расцветки и примерила очки со стразами итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Стоимость данного аксессуара на официальном сайте бренда составляет 1035 долларов (примерно 95 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Также на фото она предстала с распущенными волосами и наращенными длинными ногтями с ярким узором. «Золотой рай», — подписала кадры автор поста.

Ранее в августе сообщалось, что Джордан Чайлз возмутилась лишением ее медали Олимпийских игр — 2024.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ потеряли первый истребитель F-16. Он мог столкнуться с российским дроном

      В Бразилии заморозили счета компании Илона Маска

      В подконтрольном ВСУ городе в ДНР закрыли единственную больницу

      Журналисты на вертолете снимали репортаж о потерянном мальчике и нашли его

      Соболев удалил из соцсетей упоминание «Спартака»

      В ЕС не приняли решения по ограничениям на удары ВСУ вглубь России

      В российском городе загорелась подстанция

      Российские врачи покажут свой вариант Венеры Милосской

      Женщине пригрозили тюрьмой из-за рассказов о сатанистах-педофилах

      Стоматолог перечислила сопровождающиеся неприятным запахом изо рта болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше