Американская гимнастка возмутилась лишением ее медали Игр-2024

Американская гимнастка Чайлз назвала несправедливым лишение ее медали Игр-2024

Американская гимнастка Джордан Чайлз возмутилась лишением ее медали Олимпийских игр-2024. Она высказалась по этому поводу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Чайлз назвала несправедливым решение лишить ее бронзы в вольных упражнениях. «Сейчас я переживаю один из самых сложных моментов в карьере, но к этому вызову я подхожу так же, как и ко всем остальным. Я приложу все усилия, чтобы справедливость восторжествовала», — заявила спортсменка.

Изначально Чайлз заняла четвертое место в вольных упражнениях, но подала протест на оценку, который был удовлетворен, и поднялась на третье место. После этого смещенная американкой румынская гимнастка Ана Бэрбосу подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В итоге CAS постановил, что представители американской сборной на четыре секунды позже подали протест. В результате бронзовым призером была признана занявшая изначально третье место Бэрбосу. В США заявили о намерении оспорить перераспределение медали.