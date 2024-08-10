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21:25, 10 августа 2024Спорт

CAS отобрал бронзовую медаль ОИ у американской гимнастки

CAS отобрал бронзовую медаль ОИ у американской гимнастки Джордан Чайлз

Фото: Jack Gruber / Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию румынской гимнастки Аны Бэрбосу, у которой ранее отобрали бронзу на летних Олимпийских играх 2024 в Париже в вольных упражнениях. Об этом сообщается на сайте CAS.

Суд постановил, что представители американской сборной на четыре секунды позже подали протест на оценку Джордан Чайлз, который был удовлетворен, и американка обошла румынку. Теперь именно Бэрбосу признана бронзовым призером.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпиады. Политик выразил несогласие с решением лишить Бэрбосу бронзовой медали.

Игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены в состязаниях по спортивной гимнастике участия не принимали.

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      Алексей Гусев
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