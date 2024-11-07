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00:31, 7 ноября 2024Из жизни

70-летнего монаха обвинили в сексе с несколькими женщинами прямо в храме

Никита Савин
Никита Савин

Фото: wirestock / freepik

Прихожанин буддийского храма в таиландской провинции Бурирам обвинил служащего там монаха в многочисленных сексуальных связах с женщинами и потребовал, чтобы тот отказался от сана. Об этом сообщает The Thaiger.

53-летний Прича пожаловался на 70-летнего священнослужителя Бунсонга. Прихожанин был в храме 6 октября и заметил, что Бунсонг «ведет себя подозрительно». Он начал следить за монахом и увидел, как тот скрылся в подсобном помещении. Вскоре туда же зашла 40-летняя женщина, которая занималась на территории храма строительными работами. Прича заподозрил неладное и попытался войти в подсобку, но дверь оказалась заперта. Тогда мужчина решил подождать у двери и заснять, что будет происходить дальше.

Через полчаса Прича снял, как Бунсонг вышел из подсобки «весь потный и уставший». Женщина при этом якобы «пряталась в помещение за бутылками с водой». Прича заявил, что уже не впервые видел, как разные женщины уединяются с Бунсонгом на территории храма.

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Прича поделился своими наблюдениями с другими прихожанами и потребовал расследования. После этого Бунсонг переехал служить в другой храм, расположенный в 20 километрах от первого. Прича посчитал поведение монаха оскорбительным и обратился в СМИ.

Когда журналисты попросили Бунсонга прокомментировать ситуацию, тот сказал, что переехал в другой храм, чтобы пресечь распространение слухов. Мужчина пояснил, что в тот день женщина помогала ему в подсобке считать бутылки с водой, а вспотел он, потому что там нет вентилятора. Кроме того, Бунсонг признался, что в силу возраста уже не может заниматься сексом.

Так как Прича не сохранил видео, а других доказательств у него не было, духовные власти не стали предпринимать никаких действий против монаха.

Ранее в Таиланде прихожане потребовали настоятеля буддийского монастыря покинуть пост после того, как узнали о его сексуальной жизни. Причиной скандала стала утечка аудиозаписи разговора 56-летнего настоятеля храма в провинции Лампанг с женщиной.

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