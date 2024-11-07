Алена Апина назвала неожиданный недостаток Москвы

Алена Апина пожаловалась на отсутствие моря или большой реки в Москве

Певица Алена Апина пожаловалась, что в Москве не хватает воды. Неожиданный недостаток российской столицы она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

«Было бы здесь какое-нибудь море или прекрасные полноводные реки, большие, как Волга. Вот этого не хватает», — заявила артистка. При этом она подчеркнула, что в остальном считает город прекрасным.

По словам Апиной, Москва развивается очень гармонично, плавно и «в правильную сторону». Изменения делают столицу более удобной для жизни и улучшают ее внешний вид. Из наиболее значимых новшеств за последние десять лет певица отметила плитку и бордюры, а также расширение метрополитена.

Ранее балерина Елизавета Кокорева рассказала, какой город считает самым пугающим в России. По ее словам, таким населенным пунктом является Челябинск.