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17:37, 7 ноября 2024Наука и техника

«Алмаз-Антей» покажет комплексы «Витязь» и «Викинг» в Китае

«Алмаз-Антей» покажет ЗРС С-350Е и «Викинг» на выставке Airshow China
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» покажет зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Викинг» и С-350Е на выставке Airshow China в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает РИА Новости.

«В ходе выставки будут представлены модели зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" большой дальности, ЗРС С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса "Викинг" средней дальности, таких средств ПВО малой дальности, как ЗРК семейства "Тор" и зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1"», — говорится в сообщении.

Также в Китае покажут боевую машину отделения стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО(Э)», модели радиолокационных станций «Каста-ВМЕ», «Подлет-К1КЕ», «Гамма С1ТЕ» и ремонтно-диагностического комплекта «Редиком».

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В апреле эксперты Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны писали, что ЗРК «Викинг», представляющий собой экспортную версию комплекса «Бук-М3», по боевым производительности и устойчивости превосходит западные системы IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T.

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