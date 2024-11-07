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04:15, 7 ноября 2024Мир

Аналитик описал положение Зеленского после победы Трампа словами «все кончено»

Нимеллер: Зеленский должен понимать, что при Трампе помощь США прекратится
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vannicelli / Grillotti / Global Look Press

Владимир Зеленский должен понимать, что при Дональде Трампе США прекратят оказывать Украине военную помощь, а Европейский союз (ЕС) не сможет ее компенсировать. Об этом РИА Новости заявил геополитический аналитик из Нидерландов Йост Нимеллер.

«Для Зеленского все кончено. Он должен понимать, что больше военной помощи от США не будет. От ЕС еще может быть какая-то поддержка, однако ее не будет много. Так что европейским странам тоже придется остановиться», — сказал он.

Эксперт отметил, что Трамп является бизнесменом, и работать с США он будет как с «коммерческой единицей». По мнению Нимеллера, новый американский лидер не допустит использования НАТО для боевых действий на Украине.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз пошутил про «проклятие Зеленского» после поражения Камалы Харрис. Он также обратил внимание на переменчивость взглядов Зеленского, который поддерживал кандидатуру Харрис, но несмотря на это поспешил поздравить Трампа с победой.

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