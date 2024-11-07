На Западе пошутили про «проклятие Зеленского» после поражения Харрис

Журналист Боуз: Харрис проиграла выборы из-за «проклятия Зеленского»

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис потерпела поражение на выборах из-за «проклятия рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Он опубликовал фотографии со встреч Зеленского с европейскими политиками, которые потом оказались вычеркнуты из политической жизни. В частности, на снимках запечатлены бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, экс-премьер Финляндии Санна Марин и сама Харрис.

Кроме того, Боуз обратил внимание на переменчивость взглядов Зеленского, который поддерживал кандидатуру Харрис, но несмотря на это поспешил поздравить Трампа с победой.

Ранее Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах, напомнив ему о принципе «мир через силу» («peace through strength»). Он отметил, что если новый американский президент применит данный принцип на практике, от этого преуспеют все.