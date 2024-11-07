Анна Седокова показала фото в откровенном бикини на фоне сообщений о разводе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала откровенное фото на фоне сообщений о разводе с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя поп-исполнительница поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в ванной комнате. Она предстала перед камерой в бикини бежевого цвета, состоящем из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. При этом артистка дополнила свой образ черными солнцезащитными очками с круглыми линзами.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Тогда певица продемонстрировала фигуру в облегающем платье, которое было оформлено вырезами на плече и талии.