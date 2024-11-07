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16:52, 7 ноября 2024Ценности

Ариана Гранде вышла в свет в бриллиантовых украшениях весом 100 карат

Ариана Гранде вышла в свет в бриллиантовых украшениях Lorraine Schwartz
Екатерина Ештокина
Ариана Гранде

Ариана Гранде. Фото: Saverio Marfia / Getty images

Американская певица и актриса Ариана Гранде вышла в свет с роскошным бриллиантовым украшением. Соответствующий материал публикует Page Six.

31-летняя исполнительница пришла на премьеру фильма «Злая» в Сиднее в нежно-розовом пышном платье бренда Vivienne Westwood. Образ звезды дополнили многочисленные украшения Lorraine Schwartz, в том числе ожерелье в форме бабочки, серьги и множество колец с бриллиантами общим весом более 100 карат.

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«Бабочка была воздушной. Мы посчитали ее идеальной», — высказался представитель модного ювелирного дома. Внешний вид Гранде завершили собранные в укладку волосы и нейтральный макияж.

В октябре Ариана Гранде напугала фанатов чрезмерной худобой на фото с красной дорожки. Исполнительница посетила церемонию вручения глянцевого журнала WSJ Magazine.

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