Российский автоэксперт дал совет по подготовке автомобиля к зиме

Автоэксперт Бахарев: перед холодами в автомобиле нужно менять моторное масло

Перед наступлением холодов в автомобиле важно поменять моторное масло. Об этом заявил технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев, его слова приводит «Российская газета».

«С понижением температуры моторное масло становится более вязким, что затрудняет его циркуляцию по двигателю и уменьшает вероятность успешного пуска ДВС в мороз. Если масло старое, или его уровень слишком низкий, оно не сможет должным образом защищать мотор от износа», — сказал специалист.

По его словам, замена масла перед зимой поможет избежать проблем с запуском силового агрегата и снизит вероятность преждевременного износа автомобиля. Для холодного времени года лучше всего подходит масло с низким классом вязкости. В случае, если автомобиль имеет большой пробег, водителю стоит выбирать масла со специальными добавками, которые помогут минимизировать утечку масла.

Ранее автоэксперт Дмитрий Матвеев заявлял, что многие автовладельцы совершают ряд серьезных ошибок при подготовке авто к зиме, что чревато серьезными рисками на дороге. Он отметил, что важно проверить все патрубки и прочие резиновые детали системы охлаждения: при наличии минимальных повреждений в условиях мороза они быстро выйдут из строя, что приведет серьезным нарушениям работы двигателя.