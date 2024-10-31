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04:45, 1 ноября 2024Россия

Автовладельцев предупредили об ошибках при подготовке авто к зиме

Автоэксперт Матвеев рекомендовал проверить тормозную системы авто перед зимой
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Многие автовладельцы совершают ряд серьезных ошибок при подготовке авто к зиме, что чревато серьезными рисками на дороге, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт, гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. В частности, он указал на возможные проблемы с системой охлаждения и тормозной системой.

«Не все проверяют уровень электролита и его чистоту перед зимним сезоном. Но в случае обнаружения в электролите металлических хлопьев, опилок, стружки рекомендуется заменить аккумулятор, так как в скором времени может произойти разрушение пластин, — рассказал автоэксперт. — Также необходимо проверять охлаждающую жидкость, чтобы убедиться,
что ее уровень находится между средней и максимальной отметкой, что она чистая».

Кроме того, по словам Матвеева, важно проверить все патрубки и прочие резиновые детали системы охлаждения: при наличии минимальных повреждений в условиях мороза они быстро выйдут из строя, что приведет серьезным нарушениям работы двигателя.

«Важно заменить изношенные детали ходовой части до наступления холодов. Изношенные сайлентблоки, втулки и стойки стабилизаторов при отрицательных температурах придут в негодность намного быстрее. То же нужно сделать со старыми стеклоочистителями: в условиях наледи щетки испытывают повышенную нагрузку, а резина на морозе становится жестче и быстрее изнашивается», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

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В преддверии сильных заморозков Матвеев также рекомендовал проверить состояние колодок, тормозных дисков, тормозной жидкости и цилиндров, поскольку при эксплуатации авто в гололедицу малейшие дефекты в системе могут привести к потере управления и заносу.

«Другая ошибка, которую часто совершают автовладельцы — не обрабатывают замки, резиновые уплотнители дверей, багажника, капота, крышки бензобака водоотталкивающими средствами и не наносят свежую силиконовую смазку. А в регионах с суровой зимой — пренебрегают дополнительной теплоизоляцией автомобиля, например, автомобильными одеялами для моторного отсека со всех сторон и защиты радиатора», — перечислил Матвеев.

Ранее главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин предупредил, что из-за некачественной установки отопителя в автомобиль может произойти возгорание.

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