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20:28, 7 ноября 2024Культура

Билли Айлиш устроила истерику на сцене из-за победы Трампа

Певица Билли Айлиш устроила истерику на концерте из-за победы Трампа на выборах
Андрей Шеньшаков
Билли Айлиш

Билли Айлиш. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Обладательница премий «Грэмми» певица Билли Айлиш эмоционально отреагировала на победу Дональда Трампа на выборах президента США. Ролики с концерта были опубликованы ее фанатами в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала на своей странице в социальной сети Билли прокомментировала результаты голосования фразой «война против женщин», написанной на черном фоне.

Позже, во время концерта в Нэшвилле, Айлиш чуть было не сорвала собственное выступление, устроив истерику прямо на сцене, обратившись с эмоциональной речью к зрителям. Артистка также посвятила всем женщинам песню Your Power, во время выступления которой вела себя эмоционально.

Ранее рэпер Lil Pump отреагировал на избрание Трампа главой государства восторженным постом. Музыкант назвал политика «воином».

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