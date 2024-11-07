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12:53, 7 ноября 2024Силовые структуры

Бойцы ВФУ обстреляли российских военных и пойдут под суд

7 военных ВФУ попали под суд за обстрел ВС России и жителей Курской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении семи боевиков 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, речь идет о Анатолии Волошина, Владимире Аршулике, Сергее Караеве, Александре Дойчуке, Зиновии Сигериче, Андрианае Кульбабе и Олеге Вовке. Они обвиняются по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Все материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем будут направлены в суд.

По информации правоохранителей, в начале августа фигуранты, будучи в составе ВФУ, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации. Они использовали автоматическое стрелковое и крупнокалиберное оружие, и взрывные устройства и проникли на территорию Кореневского района, в том числе в села Краснооктябрьское, Снагость и Комаровку. Там они неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. В результате российские силовики их задержали. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что В Курской области направлено уголовное дело в отношении двух военных Вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за теракт.

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