Британия ввела санкции против россиян из-за якобы причастности к ЧВК «Вагнер» в ЦАР

Британия ввела санкции против россиян из-за якобы причастности к ЧВК «Вагнер»

Британия ввела санкции против трех россиян и одной российской организации из-за якобы причастности к деятельности частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что британское правительство ввело 46 новых рестрикций против России, включая санкции в отношении физических и юридических лиц в трех африканских странах — Центральноафриканской Республике, Ливии и Мали — из-за связей с ЧВК «Вагнер».

Под ограничения попал проходящий по делу Скрипалей россиянин Денис Сергеев, которого назвали «офицером ГРУ», и командир «Африканского корпуса» Андрей Аверьянов из-за деятельности организации в Ливии.

Ранее президент ЦАР Фостер-Арканж Туадера назначил нового советника по безопасности. Им стал командир ЧВК «Вагнер» с позывным Салем Дмитрий Подольский.