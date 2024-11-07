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02:22, 7 ноября 2024Мир

Бывший генсек НАТО высказался о способности Трампа приблизить мир на Украине

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Трамп может приблизить мир на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Победивший на выборах в США Дональд Трамп может приблизить мир на Украине благодаря своей непредсказуемости и желанию побеждать. Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Politico.

Он отметил, что политик мог бы разработать сильную мирную инициативу, которая помогла бы добиться урегулирования российско-украинского конфликта. При этом экс-генсек альянса считает, что Трамп не станет навязывать Украине соглашение, которое показалось бы ей «нечестным».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США способны «очень быстро» завершить конфликт на Украине, поскольку они сами в него вовлечены. Он отметил, что Вашингтон декларирует своей целью нанесение России стратегического поражения, однако в случае, если кто-то захочет что-то изменить, это надо приветствовать.

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