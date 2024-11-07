Песков: США могут очень быстро завершить конфликт на Украине

США способны «очень быстро» завершить конфликт на Украине, поскольку они сами в него вовлечены. Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро», — сказал он.

Песков отметил, что США декларируют своей целью нанесение России стратегического поражения, однако в случае, если кто-то захочет что-то изменить, это надо приветствовать. Он подчеркнул, что слова, сказанные в ходе предвыборной гонки, не изменят ситуацию.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник офиса украинского президента Владимира Зеленского заявил, что Киеву стоит отказаться от возвращения утраченных территорий в связи с победой на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Он отметил, что на данном этапе речь идет не о победе Украины, а о ее выживании.