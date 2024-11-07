В Киеве призвали отказаться от борьбы за территории после победы Трампа

Spectator: экс-соратник Зеленского не исключил отказ от территорий из-за Трампа

Украине стоит отказаться от возвращения утраченных территорий в связи с победой на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник офиса украинского президента Владимира Зеленского в разговоре с The Spectator.

Он отметил, что на данном этапе речь идет о выживании, а не о победе в конфликте. «Сегодня важно понимать, что не нужно вечно бороться за утраченные территории», — заявил собеседник издания.

В статье также говорится, что Трамп может заставить Киев пойти на территориальные уступки. Такой исход выборов, по мнению издания, знаменует собой «начало конца войны на Украине». «Победа Дональда Трампа (...), вероятно, оставит [президенту России] Владимиру Путину контроль над большей частью [Украины], если не над всей территорией», — резюмирует The Spectator.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что в случае победы Трампа на президентских выборах и начала мирных переговоров Зеленский не сможет рассчитывать на возврат утраченных территорий или выплату компенсации со стороны России.