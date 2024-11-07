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09:18, 7 ноября 2024Силовые структуры

Членов российской ОПГ обвинили в десятках расправ и вымогательстве 1,5 миллиарда рублей

Членов Братской ОПГ обвинили в 15 убийствах и вымогательстве 1,5 млрд рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Членов Братской организованной преступной группировки (ОПГ) обвинили в 15 расправах, покушениях и вымогательстве 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, участники ОПГ были задержаны в разных регионах России и этапированы в Москву. Четверо фигурантов занимают руководящие должности на предприятиях «НептунСервис», «Терминал Ленаречтранс», ООО «Усть-Кутский лес», «Лена Форест» и «Лена Форест-Снабжение». Отмечается, что среди них есть и предполагаемый главарь группировки Дмитрий Порошин «Пэрш». Он недавно отбыл срок по статье о расправе над мужчиной под окнами родильного дома. Всего поймали пятерых членов банды. На днях Басманный районный суд продлил им арест до середины декабря.

По информации «Ъ», ОПГ была образована в середине 90-х в Иркутской области. Участникам вменяют преступления, которые были совершены в период с 1995 по 2005 годы на территории Прибайкалья по статьям 105 («Убийство») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России по распоряжению первого заместителя председателя комитета Эдуарда Кабурнеева.

По версии правоохранителей, обвиняемые причастны к расправе над тремя людьми на трассе Усть-Кут-Звездный, произошедшей в 2003 году. Они причастны к исчезновению людей, а также к расправе над несовершеннолетним. Кроме того, члены банды крали деньги у предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области суд арестовал 38-летнего петербуржца — участника ОПГ, который 14 лет назад похитил человека и вымогал у него 20 миллионов евро.

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