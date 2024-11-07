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10:42, 7 ноября 2024Силовые структуры

Дом бывшего участника российской рок-группы ограбили на 5,2 миллиона рублей

Ограблен дом экс-участника рок-группы «Харизма» Селиверстова на 5,2 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Неизвестные ограбили дом бывшего участника рок-группы «Харизма» Ивана Селиверстова на 5,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным канала, грабители украли у музыканта французские духи, сумку Prada, а также ювелирные изделия стоимостью 600 тысяч рублей. По словам Селиверстова, злоумышленники действовали профессионально и практически не оставили ссадин. Также они похитили из дома 40 тысяч долларов и 100 тысяч рублей. Таким образом, общий ущерб причиненный экс-участнику «Харизмы» составил 5,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве задержаны трое мужчин, которые подозреваются в ограблении таунхауса на 30 миллионов рублей.

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