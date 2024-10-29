В российском регионе трое мужчин ограбили таунхаус на 30 миллионов рублей и попались

В Подмосковье поймали трех подозреваемых в ограблении таунхауса на 30 млн рублей

В подмосковном Королеве задержаны трое мужчин, которые подозреваются в ограблении таунхауса на 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, двое подозреваемых — уроженцы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а третий — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Королевский городской суд заключил их под стражу.

По сообщению начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, все произошло ночью. Двое злоумышленников отжали балконную дверь и проникли в одну из квартир таунхауса на Пролетарской улице. Третий сообщник ждал их в машине. Фигуранты украли ювелирные изделия, ноутбуки, брендовую одежду и сумки, наручные часы и смартфон, а затем скрылись на автомобиле.

Во время обысков в квартире одного из подозреваемых обнаружили одежду, в которой тот был в момент ограбления. По словам злоумышленников, часть похищенного они спрятали в лесу, недалеко от поселка Ухтомский. Выехавшие на место полицейские нашли и изъяли смартфон, часы, ноутбуки и зарядные устройства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обокрали дом руководителя российского медиаагентства Starlink на 15 миллионов рублей.