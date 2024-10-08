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12:00, 8 октября 2024Силовые структуры

У российского бизнесмена украли 160 золотых монет и дорогие часы на 15 миллионов рублей

В Подмосковье воры обокрали дом руководителя компании Starlink на 15 млн рублей

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Подмосковье обокрали дом руководителя российского медиаагентства Starlink на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает в Telegram-канале издание Baza.

По данным издания, ночью четверо неизвестных проникли в дом Марата Куникиева через балконную дверь на третьем этаже в элитном поселке «Довиль». Воры забрали наручные часы TAG Heuer и Vacheron Constantin, 160 золотых монет и пару тысяч долларов и евро.

Возбуждено уголовное по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что три вора-альпиниста попали на видео во время проникновения в офис.

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      Артем Соколов
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