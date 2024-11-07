Екатерина Варнава опубликовала фото в боди и чулках

39-летняя актриса Екатерина Варнава опубликовала фото в черном боди и чулках

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman в рамках фотосессии примерила корсетное боди черного цвета. Кроме того, она надела капроновые чулки в тон и прозрачный халат с блестящей вышивкой и декором из перьев.

В то же время 39-летняя знаменитость дополнила образ париком с объемными локонами до плеч, а также несколькими кольцами на пальцах и цепочками на шее.

В октябре Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе.