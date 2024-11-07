Гарика Сукачева лишили прав и оштрафовали за отказ от медосвидетельствования

Певца Гарика Сукачева лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Сообщается, что виновность артиста в отказе от прохождения медосвидетельствования признал мировой судья судебного участка Nº 411 Мещанского района.

Стало известно, что музыкант не согласился с таким решением и пытался оспорить приговор, но суд отклонил апелляционную жалобу Сукачева, оставив решение мирового судьи в силе.

Ранее сообщалось, что заблокированная с 2022 года яхта, принадлежащая рокеру, покинула порт в октябре.