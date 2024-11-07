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17:43, 7 ноября 2024Экономика

Глава Минсельхоза подтвердила прогноз сбора зерна в 2024 году

Глава Минсельхоза подтвердила прогноз сбора зерна в 2024 году в 130 млн тонн
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам 2024 года урожай зерновых составит 130 миллионов тонн. Такой прогноз подтвердила глава Минсельхоза Оксана Лут, ее слова приводит «Российская газета».

По словам главы ведомства, на пшеницу приходится 83 миллиона тонн. Еще она отметила, что качество зерна выше прошлогоднего. Лут указала, что сбор урожая подходит к концу и в целом завершается штатно, хотя аграрии столкнулись с погодными аномалиями.

Ранее Лут говорила, что с начала 2024 года суммарные объемы выпуска продукции российского агропромышленного комплекса выросли на 1,8 процента.

Отечественные предприятия нарастили объемы выпуска молока, готовых продуктов питания и напитков. Кроме того, в России продолжает увеличиваться производство скота и птицы, резюмировала министр.

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