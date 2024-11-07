В России выросло производство сельхозпродукции

Глава Минсельхоза Лут: выпуск продукции АПК в России вырос на 1,8 % с января

С начала 2024 года суммарные объемы выпуска продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) выросли на 1,8 процента. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

За отчетный период отечественные предприятия нарастили объемы выпуска молока, готовых продуктов питания и напитков. Кроме того, в России продолжают увеличиваться производство скота и птицы, резюмировала Лут в ходе выступления на заседании правительства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с января российские аграрии, по предварительной оценке, собрали в общей сложности более 128 миллионов тонн зерновых. Глава правительства отметил положительную динамику и по масличным культурам, включая сою, подсолнечник и рапс. В свою очередь Лут подчеркнула, что достигнутый результат позволит полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что по итогам 2024 года российские аграрии соберут около 130 миллионов тонн зерна. По его словам, этот показатель позволит реализовать экспортные задачи, стоящие перед отечественным агропромышленным комплексом (АПК). В то же время ранее Минсельхоз прогнозировал итоговый результат на уровне 132 миллионов тонн. Однако, как подчеркнула Лут, эту оценку пришлось пересмотреть из-за неблагоприятных погодных условий в Сибири и действующего режима контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Курской и Белгородской областях.