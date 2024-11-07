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08:44, 7 ноября 2024Силовые структуры

Имущество замгубернатора российского региона арестовали

Имущество замгубернатора Тюменской области Вахрина арестовали по делу о взятке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Суд наложил арест на имущество заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Также арестовано имущество второго фигуранта дела — директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Ему вменяется часть 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ. Известно, что сами фигуранты свою вину не признают.

Ранее сообщалось, что Вахрину и Гоцыку грозят новые обвинения. Их намерены допросить.

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