Имущество замгубернатора российского региона арестовали

Имущество замгубернатора Тюменской области Вахрина арестовали по делу о взятке

Суд наложил арест на имущество заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Также арестовано имущество второго фигуранта дела — директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Ему вменяется часть 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере») УК РФ. Известно, что сами фигуранты свою вину не признают.

Ранее сообщалось, что Вахрину и Гоцыку грозят новые обвинения. Их намерены допросить.