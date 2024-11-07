Ксения Собчак отметила день рождения в платье с глубоким декольте

Телеведущая Ксения Собчак отметила 43-летие в платье с глубоким декольте

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отметила 43-летие в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась снимками с вечеринки с дня рождения. Так, она предстала на одном из фото, позируя перед огромным тортом в корсетном макси-платье черного цвета. При этом звезда наклонилась, продемонстрировав глубокое декольте.

«Это был незабываемый вечер с танцами, ослепительной явкой и любимой Жанной Агузаровой [советская и российская певица — прим. "Ленты.ру"]», — указала в подписи автор поста.

В октябре телезвезда Ким Кардашьян отпраздновала 44-летие в бикини на пляже в Малибу.