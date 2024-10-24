Телезвезда Ким Кардашьян отпраздновала 44-летие в бикини на пляже в Малибу

Американская телезвезда Ким Кардашьян отпраздновала день рождения в откровенном образе. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

44-летняя знаменитость отправилась на пляж в Малибу вместе с семьей после того, как провела громкую вечеринку в честь праздника в своем доме. Бизнесвумен запечатлели в бикини цвета металлик и облегающей юбке длины макси в тон. При этом от украшений предпринимательница отказалась.

Вместе с ней на пляже была ее младшая сестра, супермодель Кендалл Дженнер, а также сестры Хлои и Кортни Кардашьян, мать Крис Дженнер и двое детей — Чикаго и Псалм.

Ранее в октябре 11-летняя дочь Ким Кардашьян Норт Уэст подарила ей ожерелье с гравировкой «Скибиди-туалет».