11-летняя дочь Ким Кардашьян подарила матери ожерелье с гравировкой «Скибиди-туалет»

Дочь Ким Кардашьян Норт подарила матери ожерелье с гравировкой «Скибиди-туалет»

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт подарила матери необычное ожерелье. Соответствующая публикация появилась на странице бизнесвумен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кардашьян записала видео в сторис (в момент написания новости оно было удалено), в котором показала подарок от 11-летней дочери на день ее рождения. Так, на размещенных кадрах запечатлено бриллиантовое ожерелье. На нем присутствует подвеска, где на передней части выгравированы надпись «Скибиди-туалет» (название популярного у детей интернет-сериала — прим. «Ленты.ру»), а на задней — слова «С любовью, Норт» и дата «21.10.2024».

Эксперт по ювелирным изделиям Оливия Ландау рассказала изданию People, что каждый бриллиант на ожерелье весит примерно 0,08–0,10 карата. По ее мнению, стоимость такого украшения может составлять около 20 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

В декабре прошлого года сообщалось, что Норт Уэст подарили сумку с портретом плачущей матери.