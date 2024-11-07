«Купол Донбасса» отразил атаку американского дрона на ТЭС

ФСБ: «купол Донбасса» отразил атаку американского дрона на Старобешевскую ТЭС

Системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватили американский дрон при попытке атаковать Старобешевскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Уточняется, что дрон самолетного типа был оснащен фугасной боевой частью весом 15 килограммов. Он был нацелен на критически важный для региона объект энергопромышленности — Старобешевскую ТЭС, которая питает центральные и южные районы ДНР. После отражения атаки взрывотехники регионального УФСБ установили, откуда был инициирован боевой заряд, и деактивировали взрывной механизм. В ведомстве также сообщили, что пострадавших и повреждений критически важной инфраструктуры нет.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины атаковали отель в Энергодаре и частный дом в Токмаке. Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий заявил, что были повреждены окна жилого дома, крыша гаража и гражданский автомобиль, но никто не пострадал.

