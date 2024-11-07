Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:19, 7 ноября 2024Бывший СССР

«Купол Донбасса» отразил атаку американского дрона на ТЭС

ФСБ: «купол Донбасса» отразил атаку американского дрона на Старобешевскую ТЭС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватили американский дрон при попытке атаковать Старобешевскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Уточняется, что дрон самолетного типа был оснащен фугасной боевой частью весом 15 килограммов. Он был нацелен на критически важный для региона объект энергопромышленности — Старобешевскую ТЭС, которая питает центральные и южные районы ДНР. После отражения атаки взрывотехники регионального УФСБ установили, откуда был инициирован боевой заряд, и деактивировали взрывной механизм. В ведомстве также сообщили, что пострадавших и повреждений критически важной инфраструктуры нет.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины атаковали отель в Энергодаре и частный дом в Токмаке. Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий заявил, что были повреждены окна жилого дома, крыша гаража и гражданский автомобиль, но никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Прославившийся на телевидении фермер признался в афере на несколько миллионов долларов

      Туристка три дня выживала в джунглях Амазонки с помощью дождевой воды и овсянки

      Россиянам назвали преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой

      Лукашенко помиловал десятки экстремистов

      Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

      В ВСУ сообщили о приближении российских военных к Солнцевке

      Россиянам разрешили уезжать от беспилотников на высокой скорости

      Россиянин рассказал о последствиях атак ВСУ на Курскую область

      Экс-президент Молдавии назвал причину изменения конституции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше